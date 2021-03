Im vergangenen Jahr traten Herzogin Meghan (39) und ihr Mann Prinz Harry (36) von ihren royalen Pflichten zurück und zogen mit Söhnchen Archie (1) nach Los Angeles. In Medienberichten hieß es immer wieder, die ehemalige Suits-Darstellerin hätte Harry zum Megxit gedrängt und sei damit schuld am Zerwürfnis in der britischen Königsfamilie. Nun enthüllte ein Reporter die letzten Worte, die ihm Meghan zu der schwerwiegenden Entscheidung mitgeteilt hat.

Wie der Royal-Reporter Omid Scobie in einem Interview mit Glamour berichtete, soll die 39-Jährige in ihren letzten Tagen als offizielles Mitglied der Königsfamilie noch Last-Minute-Aufgaben erledigt haben. Nach einem Treffen mit Studenten sei Meghan schließlich noch mit dem Autor alleine zurückgeblieben und habe ihm anvertraut: "Es hätte nicht so weit kommen müssen." Dabei habe die Duchess gebrochen, verärgert und verletzlich gewirkt, wie Scobie behauptete.

In den Augen des Royal-Experten trage Meghan keine Schuld am Megxit. Sie und Harry seien nicht einfach ein schwieriges Paar gewesen, das an einer Sache gescheitert ist. "Es ist die gesamte Institution, die nicht in der Lage war, einen Neuankömmling zu schützen und zu fördern", hielt er fest.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Autor und Journalist

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

