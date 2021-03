Wie nah steht sich der GZSZ-Cast wirklich? Manche der Darsteller stehen bereits jahrelang für die beliebte Serie vor der Kamera – allerdings nicht immer zusammen. Einige Rollen haben im Drehbuch wenig bis gar keine Schnittschnellen und so kommt es auch nicht zu gemeinsamen Szenen. Stellt sich nun die Frage: Haben die Stars abseits der Dreharbeiten wirklich Kontakt zu all ihren Kollegen?

Ronja Herberich, die bei GZSZ den Teenie Merle spielt, und Maria Wedig (37), die in die Rolle der ambitionierten Immobilienkauffrau schlüpft, spielen am Set quasi immer aneinander vorbei. Wenn überhaupt waren sie mal im selben Bild – aber ohne Dialog. Hinter den Kulissen haben sie aber dennoch geplaudert, wie Maria jetzt im GZSZ-Podcast auf AudioNow erklärte: "Die besten Gespräche finden eigentlich immer auf dem Gang oder in der Maske statt. Das ist auch so ein Tummel-Platz, wo man dann doch immer mal miteinander schnattert."

Dass sie in Zukunft die Chance haben, auch vor der Kamera in ihren Rollen zu interagieren, ist eher unwahrscheinlich, denn: Ronja hatte bereits ihren letzten Drehtag. Sie wird nur noch wenige Wochen als Merle bei GZSZ zu sehen sein. Ist euch auch schon aufgefallen, dass nicht alle Darsteller zusammen drehen? Stimmt ab!

TVNOW/Rolf Baumgartner Merle Herberich, GZSZ-Darstellerin

TVNOW / Bernd Jaworek Maria Wedig, GZSZ-Darstellerin

TVNOW / Rolf Baumgartner Merle (Ronja Herberich, l.) und Toni (Olivia Marei) bei GZSZ

