Hilaria Baldwin (37) sieht tierische Parallelen! Die Autorin und ihr Mann Alec Baldwin (62) haben kürzlich für doppelte Nachwuchs-News gesorgt. Das Paar hat nach seinem Sohnemann Eduardo Pau Lucas auch Töchterchen Lucia in der Familie begrüßen dürfen. Dank einer Leihmutter sind die Baldwins mittlerweile also zu acht. Doch zwei Neugeborene gleichzeitig, das ist gar nicht immer so einfach – vor allem, wenn es ums Stillen geht.

"Diese Kuh ist müde und durstig", schreibt die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Foto, auf dem sie tatsächlich ein wenig geschafft in die Kamera schaut. "Lasst mich euch eine Sache sagen: Das Stillen von zwei Kindern – das ist echt nicht ohne", erklärt sie dazu. Sie habe vor allem ein Problem: Aufgrund des Flüssigkeitsverlustes habe sie ständig Durst und sauge wirklich alles, was sie in die Hand bekommt, in sich auf.

Obwohl der Alltag mit zwei Babys für Hilaria kein Zuckerschlecken ist, kann sie gar nicht genug von ihrem Nachwuchs bekommen. "Ein Traum", schrieb sie erst vor wenigen Tagen im Netz zu einem Foto ihrer jüngsten Tochter. Nur wenige Tage zuvor feierte sie, dass Söhnchen Edu die ersten sechs Monate vollgemacht hat.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kindern, 2021

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im März 2021

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Lucia

