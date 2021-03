Katharina Eisenblut geht gestärkt aus ihrem Gespräch mit Maite Kelly (41) hervor! Die Bayerin eckte in der diesjährigen Staffel Deutschland sucht den Superstar nicht nur bei vielen ihrer Mitstreiter an – sondern teilweise auch bei den Juroren: Vor allem von Maite wurde sie dafür kritisiert, immer in Drama verwickelt zu sein. In der vergangenen Folge setzten sich die beiden allerdings noch einmal zusammen und sprachen sich aus. Das war für Katharina ein bedeutsamer Moment, wie sie Promiflash jetzt exklusiv verriet!

Für die Superstar-Anwärterin sei die Zeit bei DSDS "eine absolute Herausforderung", die sie emotional extrem mitnehme. Sie sehe darin allerdings auch die Chance, "nicht nur künstlerisch, sondern auch persönlich" zu wachsen. Deshalb weiß sie Maites Worte offenbar sehr zu schätzen. Die Schlagersängerin hatte Katharina geraten, ihr Verhalten zu hinterfragen, da sie "immer wieder ins gleiche Muster" falle. Das scheint sich die 26-Jährige zu Herzen genommen zu haben: "Das Feedback von Maite, auch wenn ich ihr nicht immer so grün war, bedeutetet mir viel!"

Katharina wurde bei DSDS allerdings nicht nur vorgeworfen, häufig in Streitereien zu geraten, sondern auch, dass ihr Verhalten geschauspielert wirke. Sie fürchtet aber dennoch nicht, bei den Zuschauern negativ rüberzukommen – das dürfte wohl an dem guten Feedback liegen, das sie erhält: "Gerade auf sozialen Netzwerken bekomme ich unglaublich viele Nachrichten. Die meisten davon sind positiv und ermutigend, wofür ich den Menschen, die an mich glauben, von ganzem Herzen dankbar bin", erzählte sie Promiflash. Teilweise erhalte sie aber dennoch auch Hassnachrichten und sogar Gewaltandrohungen.

