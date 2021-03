Ist das Thema Familienplanung bei Tammin Sursok (37) eigentlich abgeschlossen oder ist sie da offen? Mit ihrer Rolle als Jenna Marshall in der beliebten US-Fernsehserie Pretty Little Liars erlangte die Schauspielerin 2010 große Bekanntheit. Auch in ihrem Privatleben passt derzeit alles. Im Januar 2019 bekam die TV-Bekanntheit ihre zweite Tochter mit ihrem Ehemann Sean McEwen. Kann sich Tammin vorstellen, noch mehr Kinder großzuziehen?

Via Instagram stellte sich Tammin vor wenigen Tagen den neugierigen Fragen ihrer Community – dabei wollte ein Fan auch wissen, ob sich die dunkelhaarige Schönheit vorstellen könne, noch ein drittes Baby zu bekommen. Zwar hatte die 37-Jährige eine Antwort parat, doch die klang ziemlich schwammig: "Ich bin mir nicht sicher... ich werde das einer höheren Macht überlassen!" Der Grund für das Zögern könnte jedoch in der Vergangenheit der Mutter von zwei Töchtern liegen.

Neben einer Fehlgeburt hatte Tammin in ihrer letzten Schwangerschaft mit Komplikationen zu kämpfen. So hatte die Beauty im neunten Monat stechende Schmerzen im Bauch – der Grund: Probleme mit ihrer früheren Kaiserschnittnarbe, die durch den wachsenden Babybauch gedehnt wurde. Nur ein Notfall-Kaiserschnitt konnte ihres und das Leben ihrer Tochter damals retten.

Tammin Sursok, TV-Star

Tammin Sursok mit ihren Kids

Tammin Sursok, TV-Bekanntheit

