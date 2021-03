Hoffentlich ist dieser Pulli reißfest. Dass Michael B. Jordan (34) schon seit Jahren ungemein gut in Form ist, beweisen seine Auftritte in Filmen wie "Für immer Single?" oder "Creed – Rocky's Legacy", für die der Schauspieler auch schon mal mit entblößtem Oberkörper vor der Kamera stand. Im vergangenen Winter wurde der gebürtige Kalifornier vom Magazin People dann sogar zum Sexiest Man Alive gekürt und steht damit in einer Reihe mit Stars wie Bradley Cooper (46), David Beckham (45) oder Idris Elba (48). Auf seinem Titel ausruhen möchte er sich offenbar nicht: Auch für seinen neuen Streifen ließ Michael seine imposanten Muskeln spielen.

Der 34-Jährige wurde bei den Dreharbeiten zum Drama "Journal for Jordan" in einem eng anliegenden, hellblauen Pullover abgelichtet, der seinen trainierten Bizeps betonte. Ausgestattet war Michael außerdem mit einer Spiegelreflexkamera, mit der er Co-Star Chanté Adams knipste. "Journal for Jordan" dreht sich um die Beziehung des von Michael verkörperten First Sergeant Charles Monroe King und der Journalistin Dana Canedy, auf deren gleichnamigen Memoiren der Film basiert. Charles Monroe King diente und starb im Irakkrieg, während dem er ein Tagebuch für seinen Sohn Jordan führte.

Canedys Buch wurde schließlich von dem 2018 für einen Oscar nominierten Drehbuchautoren Virgil Williams adaptiert. Die Produktion übernimmt Michael zusammen mit Denzel Washington (66), der auch als Regisseur mit von der Partie ist. "Es macht riesigen Spaß und es ist für mich eine echte Lehrstunde hinsichtlich Charakterentwicklung, Regie und Produktion", erklärte Michael Hollywood Reporter.

MEGA Chanté Adams und Michael B. Jordan am Set von "Journal for Jordan"

MEGA Michael B. Jordan am Set von "Journal for Jordan", März 2021

MEGA Denzel Washington am Set von "Journal for Jordan"

