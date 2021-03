Linda Braunberger hat bei Germany's next Topmodel ein ziemlich loses Mundwerk – tut sie sich damit einen Gefallen? Das Nachwuchsmodel polarisierte in Heidi Klums (47) Show von Anfang an. Der Grund: Die angehende zahnmedizinische Fachangestellte schreckt vor keiner Konfrontation mit ihren Mitstreiterinnen zurück und wurde dabei auch schon ziemlich ausfallend. Dass sie Schimpfwörter verwendet, kommt nicht bei allen Zuschauern gut an. Wie wird sich Lindas Verhalten wohl auf ihre weitere Karriere auswirken?

Promiflash hat mal bei Ex-GNTM-Girl Jana Heinisch nachgefragt. Die Beauty sieht in Bezug auf Lindas Attitüde zwei Möglichkeiten. "Das kann sehr schlau sein, sich im Fernsehen so zu geben, wenn man das Ziel hat, beispielsweise ins Dschungelcamp oder Big Brother-Haus einzuziehen. Da sind ja solche Charaktere gewünscht, die so richtig Randale machen", überlegt die rothaarige Schönheit. "Dementsprechend glaube ich, werden wir Linda noch in der einen oder anderen Fernsehshow sehen. "

Doch wenn dem nicht so ist? "Wenn man aber natürlich später in den Spiegel schauen möchte und nicht möchte, dass man zerrissen wird im Netz und von der Medienwelt, dann sollte man sich vielleicht dreimal überlegen, was man da sagt", stellt Jana klar. Was denkt ihr: Ist Lindas aufbrausende Art bei GNTM Strategie – will sie ins Reality-TV? Stimmt ab!

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, Model

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, Model

