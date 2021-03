Zwischen Soulin Omar und Linda Braunberger flogen in der vergangenen Episode von Germany's next Topmodel ordentlich die Fetzen. Weil Soulin zu laut war, während Linda eigentlich schlafen wollte, eskalierte die Situation zwischen den Nachwuchsmodels und entwickelte sich zu einem heftigen Wortgefecht. Auch der Trailer zur nächsten Folge verspricht mindestens genauso viel Explosionspotenzial. Wird der Zoff zwischen den beiden Kandidatinnen weitergehen?

"Sie wird mit ihrer Art noch ordentlich auf die Fresse fliegen, bin ich ganz ehrlich", hört man Linda im ProSieben-Einspieler für die sechste Folge der Castingshow sagen. Ob sich die Worte auf Soulin oder eine andere Konkurrentin beziehen, ist noch nicht bekannt. So oder so verspricht die kommende Episode allerdings jede Menge Streit. Promiflash erfuhr von Soulin: "Natürlich gibt es bei so vielen Mädchen auf einem Haufen immer mal wieder Auseinandersetzungen, aber was da genau auf den Zuschauer zukommen wird oder nicht, kann ich vorher nicht sagen."

Die gebürtige Syrerin geriet im Laufe der Sendung schon öfter in Streitgespräche. Würde sie gerne etwas rückgängig machen? "Nein, denn genau so wächst man über sich hinaus und zieht Lehren aus Situationen", machte Soulin im Nachhinein deutlich.

Instagram / lindaviolet Linda, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / itssoulin Soulin Omar, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

