Der Boxsport trauert um eine seiner Legenden. Marvelous Marvin Hagler betrat das erste Mal 1973 als Profisportler den Ring. Zwar verlor er sein erstes Match – doch die nächsten Kämpfe gewann er und mauserte sich über die Jahre dann zu einem der besten Mittelgewichtsboxer, die es je gegeben hat. So hielt der Athlet von 1980 bis 1987 sogar den Titel als unangefochtener Mittelgewichtsweltmeister. Jetzt gibt es allerdings erschütternde Neuigkeiten von der Box-Ikone: Marvin ist im Alter von 66 Jahren unerwartet gestorben.

Das gab nun seine Frau Kay Guarrera auf der offiziellen Facebook-Fanpage ihres Gatten bekannt. "Ich muss leider eine sehr traurige Mitteilung machen. Heute ist leider mein geliebter Ehemann Marvelous Marvin unerwartet in seinem Haus hier in New Hampshire verstorben", teilt sie auf der Plattform mit. Kay, mit der der Ex-Profi-Boxer 21 Jahre lang verheiratet gewesen ist, bittet seine Fans außerdem, die Privatsphäre ihrer Familie während dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

Die genauen Umstände von Marvins Tod sind bislang noch unklar. Einer von seinen Söhnen erzählt TMZ lediglich, dass sein Vater am 13. März in ein Krankenhaus in New Hampshire gebracht worden sei, nachdem er zu Hause Probleme beim Atmen und Schmerzen in der Brust gehabt habe. Nur wenige Stunden später erhielt die Familie dann die schreckliche Nachricht, dass der Box-Champion verstorben sei.

Getty Images Marvin Hagler bei den Laureus World Sports Awards in Berlin im Februar 2020

Getty Images Marvin Hagler bei den Laureus World Sports Awards in Shanghai im Februar 2025

Getty Images Marvin Hagler in Milan im September 2019

