Yasin und Samira wurden vor drei Monaten zum ersten Mal Eltern und genießen aktuell ihr Familienglück. Ihr Söhnchen Malik stellte die Love Island-Kandidaten anfangs unter eine ziemliche Belastungsprobe, denn beide litten unter Schlafmangel. Mittlerweile sind sie jedoch ein eingespieltes Team und freuen sich darüber, ein so ruhiges und liebes Kind zu haben. Im Promiflash-Interview verrieten die frischgebackenen Eltern nun, wie sich ihr Knirps entwickelt.

"Er macht sich auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Er hatte jetzt diesen Schub und ich merke, dass er sich ständig in den Mund greift", erklärte Samira im Gespräch mit Promiflash. Als sie ihm daraufhin in den Mund schaute, sei ihr aufgefallen, dass das Zahnfleisch schon etwas dicker ist. Sie erzählte: "Ich denke, die Zähne fangen an zu wachsen – und bis sie dann rauskommen, dauert es sicher noch ein paar Monate." Außerdem mache er Bläschen und nehme auch andere Dinge bereits war.

Damit ihr Kleiner auch draußen viel entdecken kann, sind Samira und Yasin oft mit ihrem Sohn unterwegs. Die Reality-TV-Stars berichteten: "Wir gehen, wenn es nicht regnet, eine Stunde spazieren. Das ist ganz wichtig für uns." Ansonsten würden die beiden viel mit Malik spielen und er schlafe aktuell auch noch sehr viel.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Instagram / samira.bne Samira und Yasin im November 2020 in Hamburg

