Mit diesen Aufnahmen bringen Samira und Yasin die Herzen ihrer Community definitiv zum Höherschlagen! Vor wenigen Wochen hat sich das Leben der ehemaligen Love Island-Kandidaten komplett auf den Kopf gestellt: Ihr Sohn Malik-Kerim erblickte das Licht der Welt. Im Netz teilt das Paar regelmäßig Einblicke in seinen neuen Familienalltag. Jetzt überraschten die frischgebackenen Eltern ihre Fans erneut mit süßen Schnappschüssen ihres Sprösslings!

Dass Samira und Yasin am liebsten jede Sekunde mit ihrem Nachwuchs verbringen möchten, dürfte inzwischen kein Geheimnis mehr sein. Via Instagram veröffentlichte die Neu-Mama nun zwei Bilder, die rührender nicht sein könnten. Während die Schönheit auf dem ersten Pic eine innige Kuscheleinheit mit ihrem Spross genießt, ist auf dem zweiten das kleine Händchen des Wonneproppens zu sehen. "Du bist das Beste, was uns je passiert ist, wir werden immer auf dich aufpassen und dich beschützen", schwärmte Samira.

Und auch auf Yasins-Profil ist eine niedliche Liebeserklärung an Baby Malik zu finden. "Wer sagt, es gibt nur sieben Wunder auf der Welt, hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt", schreibt der Reality-TV-Star stolz. Für ihn ist sein kleiner Knirps offensichtlich das Größte – auch wenn dessen komplette Hand auf der Aufnahme gerade mal den Daumen seines Papas umklammern kann.

Instagram / samira.bne Samira und Baby Maliks Hand

Instagram / yasin__ca Yasin mit der Hand seines Sohnes

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

