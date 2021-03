Samira und Yasin sind frischgebackene Eltern – wie kommt die kleine Familie so zurecht? Ende Dezember hat der kleine Malik das Licht der Welt erblickt, das erste gemeinsame Kind der beiden Love Island-Stars. Inzwischen hatten Mama und Papa also schon rund zwei Monate Zeit, um sich an ihr neues Leben mit Kind zu gewöhnen. Im Promiflash-Baby-Interview verraten Yasin und Samira jetzt, ob ihr Alltag mit dem kleinen Malik so ist, wie sie sich das vorgestellt haben.

"Ich habe schon gedacht, dass wir länger schlafen können, aber da habe ich mich echt getäuscht", scherzt der müde Vater. Klingt ganz so, als wären ihre Nächte zuletzt ziemlich kurz gewesen, oder? "Alle zwei Stunden ist er jetzt immer aufgewacht – neue Windel dann, oder möchte ein bisschen was essen", erklärt Samira. Doch beschweren wollen die beiden sich absolut nicht: "Ich sag's mal so: Es ist eine schöne Herausforderung. Das ist ein unglaubliches Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann", schwärmt Yasin.

A propos "Herausforderung" – meistern Mama und Papa alles gemeinsam oder wird sich auch mal abgewechselt? "Es kommt immer darauf an, wer kaputter ist. Wenn Samira an einem Tag schon mehr gemacht hat, dann übernehme ich den kompletten Part", erläutert Yasin. Doch so reibungslos lief es nicht gleich zu Beginn: "Am Anfang war das eine Katastrophe... Wie waren beide platt und dann zofft man sich extrem. Wir sind immer beide aufgestanden und irgendwann haben wir gemerkt: Ey, es muss doch nur einer aufstehen!"

