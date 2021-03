Rebel Wilsons (41) Fashion-Postings in heißen Posen kommen einfach immer gut an. Das vergangene Jahr hat die Schauspielerin dazu genutzt, an ihrer schlanken Linie zu arbeiten. Die Pitch Perfect-Bekanntheit hat sagenhafte 30 Kilo abgenommen und ist megastolz auf ihren Erfolg. Kein Wunder, dass sie immer wieder sexy Updates mit ihren Fans teilt. Auf den neuesten Fotos posiert sie in einer knallengen Leder-Leggings am Pool.

Mit dem schlichten Kommentar "Freitag" und einem heißen Pic leitete Rebel das Wochenende ein. Der Hollywood-Star posiert vor traumhafter Meer-Kulisse am Pool, streckt die Arme in die Luft und präsentiert so seine schlanke Linie. Ihre Beine setzt die Blondine in superengen, schwarzen Leggings in Lederoptik in Szene. "Du siehst unglaublich aus", schwärmt eine Followerin unter dem Instagram-Beitrag und auch die zahlreichen Flammen-Emojis sprechen für sich: Die Fans finden ihr Idol offensichtlich ziemlich heiß.

Damit die 41-Jährige ihre Figur halten kann, ist sie auch schon wieder fleißig am Trainieren – wie ein Blick in ihre Social-Media-Story zeigt. Wie man dort sieht, hat sich Rebel in eine blaue Sporthose und ein Football-Shirt geschmissen und sportelt im Garten.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

