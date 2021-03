Ihr Spitzname ist durch einen Zufall entstanden! Die lateinamerikanische Sängerin Jennifer Lopez (51) wurde mit ihren Hits wie "Let's Get Loud" oder "Love Don't Cost A Thing" weltberühmt. Die meisten kennen die Beauty wohl auch unter dem Namen J.Lo, der einfach eine verkürzte Kombi aus ihrem Vor- und Nachnamen ist. In einem wieder aufgetauchten Interview von 2003 erklärte Jennifer, wie es damals zu ihrem Spitznamen kam – und dass sie eigentlich nie so genannt werden wollte!

Vor knapp 18 Jahren schilderte sie gegenüber Access Hollywood: "Ich habe niemals gesagt, dass ich so genannt werden will, mein Album trug den Titel", stellte sie klar. Fans sollen ihren Idolen immer irgendwelche Beinamen geben. "Sie suchen sich etwas für dich aus. Sie meinten 'Du bist JennyLo, du bist JLo' und dann habe ich mich dazu entschieden, mein Album so zu nennen", welches Jennifer 2001 veröffentlichte. Das habe damals am besten zu ihrer Musik gepasst.

Und seitdem kriegt man den Namen anscheinend nicht mehr aus den Köpfen ihrer Fans. "Es ist witzig. Ich bin nicht genervt davon, aber es ist einfach nicht mein richtiger Name. [...] Ihr könnt mich J.Lo nennen, aber so heiße ich nicht", führte Jennifer weiter aus. Auch die Schauspielerin Anne Hathaway (38) überraschte vor Kurzem mit der Aussage, dass sie eigentlich anders genannt werden möchte.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez bei den VH1/Vogue Fashion Awards 1999

Instagram / annehathaway Anne Hathaway, 2021

