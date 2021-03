Shisha-Abturn bei Take Me Out! Am Samstag lief wieder eine neue Folge des beliebten Datingformats mit Moderator Ralf Schmitz (46). Der erste Junggeselle der neuen Episode ist Pierre aus Langenberg, der nach der Vorstellung noch 26 Interessierte hatte. Mit dem ersten Eindruck konnte er also locker punkten. Doch von seinem Private-Einblicke-Video war ein Großteil der Teilnehmerinnen so abgeturnt, dass sie die Reißleine zogen.

Gleich zu Beginn des Vorstellungsvideos sah man den 25-Jährigen mit einer Shisha in der Badewanne liegen. Dieser Anblick kam bei einigen Kandidatinnen gar nicht gut an, und so buzzerten sich 21 der Mädels direkt raus. Kandidatin Nora konnte in dem Clip keine Gemeinsamkeiten mit sich erkennen: "Pass auf, Ralf: Er raucht Shisha, ich nicht. Er trinkt kein Bier, ich trinke Bier. Er kommt immer nüchtern nach Hause, ich nicht." Für die Blondine ist klar, dass der Langenberger nicht ihr Traummann ist. Damit ist sie aber nicht die Einzige. "Es war auch nicht die Badewanne oder die Blubberbläschen, es war echt die Shisha", begründete Mitstreiterin Sandra ihre Entscheidung, den Buzzer zu drücken.

In der letzten Runde wollte Pierre dann seine Fußball-Skills unter Beweis stellen und mit einem Ball einen Hütchenturm vom Tisch schießen. Das glückte ihm nicht wirklich – am Ende konnte er sich aus drei verbliebenen Kandidatinnen eine aussuchen. Der Bartträger entschied sich für Lisa Maria. Für die Auserwählte gab es auch noch einen XXL-Teddy, den sie nach der Show stolz auf Social Media präsentierte.

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Instagram / pierre_fo96 Pierre, "Take Me Out"-Teilnehmer 2021

Instagram / lisamarialost Lisa Maria Lost, "Take Me Out"-Kandidatin

