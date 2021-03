Hier ist wohl bald eine Shoppingtour angesagt! Ende Januar gaben Anna Heiser (30) und ihr Mann Bauer Gerald überglücklich preis, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Seitdem genießt das Paar die Kennenlernzeit mit dem Sohnemann in vollen Zügen – doch eine Sache nagt etwas an der frischgebackenen Mama. Nach der Schwangerschaft passen ihre Jeans nicht mehr, wie sie ihren Fans verrät.

"Heute Morgen, als ich mich angezogen habe, musste ich feststellen, dass meine Hosen mir immer noch nicht passen", erklärt Anna ihrer Community bei Instagram. Ihr sei klar, dass die Entbindung erst wenige Wochen her ist, aber ihr Bauch sei dabei auch nicht das Problem. "Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet mein Popöchen größer geworden ist, denn eigentlich hatte ich nie damit Probleme. Normalerweise würde ich mir auch keinen Druck machen, aber wir gehen in Namibia in Richtung Winter und das heißt, ich werde wahrscheinlich dazu gezwungen sein, mir andere Jeanshosen zu kaufen", erzählt die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin weiter.

An ein kühles Lüftchen ist in Annas Wahlheimat aktuell aber wohl noch nicht zu denken. Es sei momentan teilweise noch so heiß, dass sie tagsüber nicht einmal mit ihrem Baby spazieren gehen könne. Sport dürfe sie so kurz nach der Geburt ebenfalls noch nicht machen. Deshalb sucht sie abschließend Hilfe bei ihren Followern und möchte wissen, wie sie ihre Schwangerschaftspfündchen am besten in Angriff nehmen kann.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Juni 2020

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Januar 2021

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de