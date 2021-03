Trägt Janine Christin Wallat (25) ein Geheimnis unterm Herzen? Aktuell sind so einige Damen des Bachelor- und Bachelorette-Universums in freudiger Erwartung. Bei Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (33) steht die Geburt ihres ersten Kindes unmittelbar bevor, und vor wenigen Wochen haben auch Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) sowie Jessi (26) und Nik Schröder (32) verraten, dass sie Nachwuchs bekommen. Doch sind sie nicht die einzigen zukünftigen Eltern? In einem Promiflash-Video sieht es ganz danach aus, als wäre auch Janine Christin schwanger...

In einem Promiflash-Clip, in dem die Bachelor-Teilnehmerin der Staffel mit Rosenverteiler Daniel Völz (36) über die Geschehnisse der aktuellen Ausgabe spricht, fällt aufmerksamen Betrachtern ein ziemlich verdächtiges Detail ins Auge: Auf dem Regal im Hintergrund sind Schwangerschaftspräparate zu sehen. Als die 25-Jährige den Kopf zur Seite neigt, gibt sie den Blick auf eine weiß-rosa Schachtel frei. Offenbar handelt es sich dabei um ein Produkt der Marke Elevit, das gut für die Fruchtbarkeit vor und den Nährstoffbedarf während der Schwangerschaft sein soll.

Doch ist Janine Christin überhaupt in festen Händen? Die Beauty hat einen vermeintlichen Freund zumindest nicht öffentlich vorgestellt. Am vergangenen Weihnachtsfest ließ sie allerdings mit einem Kommentar unter einem Christmas-Posting die Liebesbombe platzen: "Dann werde ich den Abend entspannt mit meinem Partner – in Zweisamkeit und 'ner Runde Raclette – ausklingen lassen", schrieb sie damals. Um wen es sich bei ihrem Herzblatt handelt, bleibt aber vorerst geheim.

Anzeige

privat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Anzeige

Promiflash Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de