Claudia Obert (59) und Alkohol-Detox? Die Modeunternehmerin suchte zuletzt in ihrer eigenen Kuppelshow mit dem Titel Claudias House of Love bei Joyn PLUS+ einen heißen Lover. Das Liebesglück mit ihrem Auserwählten Toni Impagnatiello sollte aber leider von ähnlicher Lebensdauer wie die Blubberblasen in ihrem heiß geliebten Champagner sein. Dass Männer, genauso wie Drinks, nicht alt bei der Skandalnudel werden, ist bekannt – aber schlägt das der Society-Dame auf Dauer nicht auf den Magen? Promiflash hat bei Claudia persönlich nachgefragt, ob auch mal eine Alkoholpause auf ihrer Tagesordnung steht!

Das hätte wohl keiner von Claudia gedacht! Auf die Frage, ob sie sich auch mal mit Detox-Phasen eine Frischzellenkur verpasse, überraschte die Boutiquebesitzerin Promiflash jetzt mit folgender Aussage: "Ich kaufe auch mal jede Menge Obst und Gemüse, weil ich mich mal zwei, drei Tage gut ernähren will – kein Schampus, kein Alkohol!" Sie esse sogar gerade eine Heidelbeere, fügte die Luxuslady stolz hinzu.

Dauerhaft wird die Brünette jedoch auch in Zukunft nicht dem Alkohol abschwören: Von einer "Dogmatisierung" ihres Lebens hält sie nämlich rein gar nichts! Die 59-Jährige genieße es viel zu sehr, ihren Gelüsten zu frönen und bleibe ihrer lieber Lebenseinstellung treu.

Claudia Obert bei "Claudias House of Love"

Claudia Obert, Reality-TV-Star

TV-Sternchen Claudia Obert

