Die Nachwuchsplanung von Billie Faiers (31) ist noch nicht abgeschlossen. 2014 wurde der UK-Star zum ersten Mal Mutter: Sie brachte ihre gesunde Tochter Nelly zur Welt. Vor vier Jahren vergrößerten sie und ihr Ehemann Greg Shepherd ihre Familie um ein weiteres Mitglied, ihren ersten Sohn Arthur. Und anscheinend hat die 31-Jährige noch nicht genug: Billie plant bereits Baby Nummer drei.

Das Ehepaar steckt aktuell mitten in Renovierungsarbeiten an seinem Haus, und Billie ist sich sicher: Sie werden dort zu fünft wohnen. "Wir werden mit einem Hund und einem weiteren Baby in dieses neue Haus ziehen", ließ sie MailOnline wissen. Das neue Heim würde auf jeden Fall genug Platz für noch ein Kind und einen Vierbeiner als Haustier bieten, den sich ihr vierjähriger Sohnemann so sehr wünschen würde.

Bis Nelly und Arthur noch ein Geschwisterchen bekommen, könnte es allerdings noch etwas dauern. In einer Folge von "The Mummy Diaries" erklärten die Zweifacheltern, dass sich die Umbauarbeiten als regelrechter "Albtraum" entpuppten. Nicht zuletzt, da ihnen erst die Baugenehmigung verweigert wurde, weil Nachbarn die Arbeiten für übertrieben hielten.

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers und ihr Mann Greg Shepherd

Instagram / billiefaiersofficial Greg Shepherd und Billie Faiers mit ihren Kindern Arthur und Nelly

