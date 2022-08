Nach Baby-News: Billie Faiers zeigt ihren Bauch im Bikini

Sie zeigt ihre Baby-Rundungen! Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit Billie Faiers (32) ist bereits Mutter von zwei Kindern. Gemeinsam mit ihrem Ehemann erfreut sie sich an ihrem Familienglück, das schon bald vergrößert wird. Denn die Beauty ist erneut schwanger und könnte nicht glücklicher darüber sein. Ein drittes Kind sei ein langersehnter Wunsch gewesen. Wie wohl sich Billie in ihrer Schwangerschaft fühlt, zeigte sie nun im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte sie nun ein Bild von ihrem Strand-Outfit. In einem royalblauen Bikini posiert die Blondine überglücklich für die Kamera und gewährt zugleich einen Blick auf ihre Körpermitte. Billie kann bereits eine schöne Babykugel vorweisen. Allgemein scheint sie ihren Bauch nur allzu gerne in Szene zu setzen. Seit Wochen teilt sie Schnappschüsse, auf denen sie ihr wachsendes Wunder betont.

Zuletzt postete sie ein Urlaubsbild in einem babyblauen, engen Maxikleid und schaute dabei lächelnd zur Seite. Billie scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Das sehen auch ihre Fans: "Du siehst wunderschön aus" und "Atemberaubend", lauteten nur zwei der zahlreichen lieben Kommentare.

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers und ihre Familie im Juni 2022

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers, August 2022

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers und ihr Sohn

