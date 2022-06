Erfreuliche Nachrichten von Billie Faiers (32)! 2014 brachte die einstige Teilnehmerin der britischen Dancing on Ice-Ausgabe ihr erstes Kind auf die Welt. Vor fünf Jahren konnten sich die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Greg Shepard über ihren zweiten Nachwuchs freuen. Wie happy die junge Familie ist, teilte der The Only Way Is Essex-Star seither immer wieder öffentlich mit seiner Community. Nun gibt es erneut Grund zur Freude: Billie ist schwanger und erwartet ihr drittes Kind!

Via Instagram verkündete Billie am Mittwoch, dass sie schwanger ist! "Baby Nummer drei, wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen. Wir sind so glücklich und aufgeregt", freute sich die 32-Jährige unter einem süßen Schnappschuss ihrer Familie am Strand. Mit einem niedlichen Kuss auf den wachsenden Babybauch ihrer Mama verdeutlicht Billies ältestes Töchterchen die Schwangerschaftsnews!

Dass Billie schon bald ihren dritten Nachwuchs erwarten würde, vermutete die hübsche Blondine bereits im März 2021. "Wir werden mit einem Hund und einem weiteren Baby in dieses Haus ziehen", verriet sie damals gegenüber MailOnline, als sie und ihr Mann Greg gerade mitten in den Renovierungsarbeiten von ihrem neuen Haus steckten.

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers, TV-Persönlichkeit

Instagram / billiefaiersofficial Greg Shepherd und Billie Faiers mit ihren Kindern Arthur und Nelly

Getty Images Billie Faiers im Oktober 2018

