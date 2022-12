Total happy: Billie Faiers ist zum dritten Mal Mama geworden

Billie Faiers (32) könnte im Moment wohl nicht glücklicher sein. Im vergangenen Juni hatte die Social-Media-Persönlichkeit überglücklich verkündet, dass sie erneut schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Greg Shepherd hat die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin bereits zwei Kinder, die 2014 und 2017 geboren wurden. Nun hatte die Beauty freudige Neuigkeiten zu verkünden: Billie verriet, dass ihr drittes Baby endlich das Licht der Welt erblickt hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige nun einen ersten Schnappschuss mit dem neusten Familienmitglied. Auf dem Foto liegt Billie in einem Krankenhausbett und hält ihre Tochter lächelnd im Arm, während Greg die kleine Maus angrinst. "Willkommen auf der Welt an unser wunderschönes kleines Mädchen. [...] Wir sind so verliebt in unseren kleinen Schatz", schwärmte die Blondine unter ihrem Post. Auch das genaue Datum, wann ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickte, offenbarte die Beauty: Ihr Geburtstag fiel auf den 2. Dezember. Weitere Details wie den Namen gab sie allerdings nicht bekannt.

Der stolze Vater ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, eine erste Aufnahme seines neuesten Kindes mit seiner Community zu teilen. Greg verriet dann auch glatt, dass seine Tochter nach der Entbindung etwas mehr als drei Kilogramm auf die Waage gebracht habe. "Billie war wirklich fantastisch. Mama und Baby sind wohlauf. Möge das Leben als fünfköpfige Familie beginnen...", freute sich der 37-Jährige.

