Baby Nummer drei: Billie Faiers hat Angst vor der Geburt

Billie Faiers (32) macht sich Sorgen! Eigentlich könnte die The Only Way Is Essex-Darstellerin momentan kaum glücklicher sein: Mitte Juni machte sie öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Greg Shepard das dritte Kind erwartet. Damit geht für das TV-Gesicht ein großer Wunsch in Erfüllung – dennoch blickt sie auf die Geburt eher mit gemischten Gefühlen: Billie hat sogar Angst vor der Entbindung!

Im Interview mit dem New Magazine verriet die 32-Jährige, dass ihr Baby im fünften Monat bereits ziemlich tief sitze. Auf ihrem Unterleib laste deshalb ein enormer Druck: "Obwohl ich noch nicht sehr groß bin, habe ich das Gefühl, dass ich mich hinsetzen muss, wenn ich eine gewisse Zeit auf den Beinen bin." Ihren eigenen Recherchen zufolge habe das damit zu tun, dass ihr Baby wahrscheinlich auf den Venen liege, die das Blut in die Beine leiten. "Ich denke, dass es auch daran liegt, dass ich schon sehr lange nicht mehr schwanger war, was auch einen Unterschied macht. Ich mache mir zu viele Gedanken, aber hoffentlich wird alles gut gehen", führte Billie weiter aus. Ihre erste Schwangerschaft liegt mittlerweile acht Jahre zurück, die zweite fünf.

Darüber hinaus hatte Billie bisher mit schlimmer Morgenübelkeit zu kämpfen. Als sie mit ihrer Tochter Nelly und ihrem Sohn Arthur schwanger war, habe sich diese noch in Grenzen gehalten. Nun sei ihr gelegentlich aber so schlecht gewesen, dass sie das Bett tagelang nicht verlassen konnte.

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers und ihre Familie im Juni 2022

Instagram / billieshepherdofficial Greg Shepherd und Billie Faiers

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers mit ihrer Tochter Nelly im August 2022

