"Bereit für die Geburt": Billie Faiers posiert mit XXL-Kugel

Billie Faiers (32) freut sich auf die Geburt ihres dritten Kindes! 2014 durfte die einstige Teilnehmerin des britischen Dancing on Ice ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Drei Jahre später freuten sich die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Greg Shepard über Baby Nummer zwei. Im vergangenen Juni gab es dann erneut einen Grund zur Freude: Billie ist zum dritten Mal schwanger. Seitdem teilt der The Only Way Is Essex-Star hin und wieder Baby-Updates – wie auch jetzt: Mit XXL-Kugel posiert Billie im Netz!

Wie sie auf ihrem Instagram-Account zeigte, genoss Billie einen gemeinsamen Tag mit ihren Freundinnen und Mama Suzie: Auf einem der Schnappschüsse posiert die 32-Jährige mit ihrer Freundin vor einem Spiegel, während andere Bilder die Clique bei einem entspannten Spaziergang zeigen. "Ich bin bereit für die Geburt – das war der wundervollste Tag voller Entspannung, Lachen und Verwöhnung mit meinen Liebsten", schrieb Billie glücklich zu der Bilderreihe.

Die Fans sind von der Babykugel ihres Realitystars begeistert: "Das ist der schönste Babybauch aller Zeiten!", "Du siehst wunderschön aus, Billie! Ich wünsche dir einen schönen Tag!" oder "Du siehst unglaublich aus! Wie aufregend, ein Baby zu Weihnachten zu bekommen", schwärmten einige Social-Media-Nutzer in den Kommentaren.

Instagram / billiefaiersofficial Billie Faiers und ihre Familie im Juni 2022

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers und ihre Freundinnen im November 2022

Instagram / billieshepherdofficial Billie Faiers, August 2022

