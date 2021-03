Aktuell sucht Amadu Couhl auf Love Island eine neue Partnerin. Als Granate verdrehte er vor allem Single-Lady Livia den Kopf, bei einer Paarungszeremonie haben die beiden sich schließlich vercouplet. Doch in der vergangenen Folge gibt der Kölner der Beauty dann aber den Laufpass, dass sie sich im völlig hingebe, stoße ihn eher ab. Ob der Ex-Take Me Out-Kandidat Bindungsprobleme hat? Amadu hatte bislang keine feste Beziehung und verriet, woran das liegt.

Schon während der Sendung betonte Livia, Amadu habe eine "Fuckboy-Menatlität", sie sehe das allerdings als Kompliment. Im Promiflash-Interview plauderte der Halbafrikaner über seine Dating-Vergangenheit und stellt klar, woran seine vorherigen Flirts gescheitert sind. "Zum einen bin ich extrem wählerisch. Das heißt, ich habe hohe Ansprüche, was das Aussehen angeht. Ich habe auch sehr hohe Ansprüche, was die charakteristischen Einstellungen angeht", gibt Amadu zu. Auch sein Beruf als Trommler auf der Bühne sei dabei ein Problem gewesen. Nicht viele Frauen würden es gut finden, wenn ihr Partner von Woche zu Woche durch Nachtclubs hüpft und sich dort im Tanktop präsentiert.

Er habe früher viel übers Internet gedatet, aber der "klassische Aufreißer" sei er eigentlich nie gewesen. "Ich habe es einfach nicht geschafft, wirklich intensiv mal eine Frau kennenzulernen. Man trifft sich ein Mal, man trifft sich ein zweites Mal. Die Spur verläuft sich ein bisschen im Sande", erklärt der Musiker. "Love Island" könne da auf jeden Fall Abhilfe schaffen, da man dort mit der Person jeden Tag zusammen ist.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten Amadu und Livia

RTLZWEI "Love Island"-Amadu

RTLZWEI – Magdalena Possert Amadu, "Love Island"-Kandidat 2021

