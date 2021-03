In der aktuellen Staffel von Love Island geht es bereits drunter und drüber! Obwohl die Singles Fynn und Greta miteinander vercoupelt sind, wollte Letztere auch noch andere Kandidaten kennenlernen. Da dürfte sie eigentlich nicht eifersüchtig sein, wenn ihr Auserwählter das Gleiche tut. Dennoch brach die Industriekauffrau in Tränen aus, als ihre Konkurrentin Emilia plötzlich Fynn als Couple wählte. Die Love Island-Experten Samira und Yasin denken trotzdem nicht, dass Greta ernsthaftes Interesse an Fynn hat!

Bedeutet Gretas Gefühlsausbruch, dass sie Fynn doch mehr mag, als sie zugeben möchte? "Nein! Die hatte nur Angst, weil er jetzt weg ist", erklärten die einstigen Kandidaten in einem Instagram-Livestream mit Pietro (28) und Jana Ina (44). Sie scheinen davon überzeugt zu sein, dass die 21-Jährige lediglich nicht aus der Villa fliegen will. Denn nur mit einem Partner, den Emilia ihr nun weggeschnappt hatte, darf man auf der Liebesinsel bleiben.

Jana Ina, die Moderatorin der Kuppelshow, zeigte jedoch Mitgefühl mit dem jungen Girl: "Aber die Greta ist doch am Leiden!" Das Liebesdrama rund um Fynn und seine TV-Partnerin scheint aber noch lange kein Ende genommen zu haben: Denn der 23-Jährige durfte auf ein romantisches Date mit der Granate Kathi gehen, welches offenbar auch ziemlich gut gelaufen ist.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 "Love Island"-Kandidatin Greta

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI Kathi und Fynn, Kandidaten bei "Love Island"

