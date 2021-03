Bekommt Greta Engelfried jetzt ernst zu nehmende Konkurrenz? Gerade erst wurde die Blondine um Couple-Partner Fynn Lukas Kunz beraubt. Der Grund: Auch Emilia Würsching hat Interesse an ihm und schnappte ihn sich in der Paarungszeremonie. Doch kurz nachdem der Verkaufsmitarbeiter seiner Herzensdame Greta erklärt hat, dass er trotzdem nur sie weiter kennenlernen will, naht unerwartete Gefahr: Fynn wird auf ein romantisches Rendezvous mit Granate Kathi geschickt.

"Fynn – die Zuschauer haben gevotet und entschieden, dass du mich auf einem Date besser kennenlernen darfst", liest der 23-Jährige vom Produktionshandy ab. Tatsächlich durften die Fans entscheiden, welcher Boy mit dem Neuankömmling Zeit verbringen soll – und die Wahl ist auf den Tattoo-Fan gefallen. Und was sagt Greta dazu? "Ich glaube schon, dass die neue Granate eine Konkurrenz sein könnte", betont sie zwar, macht sich aber angeblich keine Sorgen darum, dass Fynn ihr abtrünnig werden könnte. "Ich bin gespannt, was er erzählt, wenn er zurückkommt", sagt sie.

Ob sie das Ganze auch noch so locker sehen würde, wenn sie ihren vermeintlichen Traumkerl beim Date beobachten könnte? Das läuft nämlich ziemlich rund. Bei einem romantischen Frühstück in einem Fischerdorf haben die beiden richtig Spaß und sind ganz offensichtlich auf einer Wellenlänge. "Sie ist auch optisch mega mein Typ!", gesteht er Greta zurück in der Villa. Kathi und Greta seien derzeit die beiden Frauen, die ganz und gar seinem Beuteschema entsprechen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten Fynn und Kathi bei einem Date

RTL II Greta Engelfried bei "Love Island", März 2021

RTLZWEI Fynn und Kathi bei einem "Love Island"-Date

