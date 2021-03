Über Love Island zieht heute Abend ein Sturm auf! In der vergangenen Woche durften sich die Frauen und Männer in der Reality-TV-Show schon ein wenig beschnuppern. Zwischen einigen, wie Dennis und Nicole, knisterte es dabei auch schon – andere, wie Livia, konnten hingegen noch kein loderndes Feuer der Liebe entfachen. Und besonders für die Frauen wird es am Montagabend richtig ernst: Denn eine Frau muss die Liebesinsel verlassen!

Schon in den vergangenen Tagen konnten die Zuschauer im Netz abstimmen, welche Dame ohne ernste Absichten nach Teneriffa gereist ist. Das Ergebnis dürfte in der siebten Folge aufgelöst werden – doch damit nicht genug! In einem Trailer der Episode auf dem Instagram-Profil wurde am Nachmittag verraten: "Die Jungs entscheiden, wer heute gehen muss! Welche Islanderin muss die Insel verlassen?"

Für Nicole, Livia, Emilia, Greta, Bianca und Kathi heißt es nun also zittern – eine von ihnen muss die Hoffnung auf die wahre Liebe bei "Love Island" aufgeben. Die User auf Insta haben da schon so einen Verdacht, wen es treffen könnte: "Ich denke, Livia wird gehen müssen" und "Emilia oder Livia", heißt es in den Kommentaren.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTL2 Dennis und Nicole bei der "Love Island"-Paarungszeremonie

Anzeige

RTL II Nicole, Livia, Greta, Emilia und Bianca bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / liviapiot Livia Piotrowicz, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de