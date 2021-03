Ist sie etwa doch mitgekommen? In der vergangenen Woche startete Love Island in eine neue Runde. Nun, da die ersten Entscheidungen gefallen sind, wächst das Bedürfnis nach Analyse und Gespräch – kurzum, nach "Aftersun: Der Talk danach". Die Fans waren davon ausgegangen, dass dessen Moderator Jimi Blue Ochsenknecht (29) ohne seine schwangere Freundin Yeliz Koc (27) nach Teneriffa gereist sei, der es zurzeit offenbar gar nicht gut geht. Doch anscheinend befindet sich Yeliz doch auf der Urlaubsinsel.

"Yeliz ist glücklicherweise mit mir nach Teneriffa geflogen, da bin ich auch sehr froh drüber", verriet Jimi im Interview mit RTLZWEI. Obwohl es ihr nicht so gut gehe, habe sie den Flug auf die Kanareninsel gut überstanden, zeigte sich der 29-Jährige erleichtert: "Falls irgendetwas ist, kann ich mich hier natürlich besser um sie kümmern, daher freue ich mich sehr, dass sie mit dabei ist." Yeliz und er würden ohnehin gut zu "Love Island" passen, weil die beiden ihre besondere Verbindung recht schnell bemerkt hätten. Ähnlich wie es die Kandidaten Dennis und Nicole als starkes Couple bereits bewiesen haben.

Gemeinsam mit der ehemaligen Bachelorette und Islanderin Melissa Damilia (25) wird Jimi ab heute Abend die Geschehnisse in der Liebesvilla besprechen. In der ersten Folge von "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" werden Mischa und Livia zu Gast sein. Die Fans dürfen gespannt sein, was die beiden zu erzählen haben.

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de