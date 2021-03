Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknechts (29) Weg zum Eltern-Dasein ist ziemlich holprig! Die werdende Mutter hatte sich zuletzt mit besorgniserregenden Neuigkeiten in den sozialen Medien zu Wort gemeldet: Ihre Schwangerschaft bringt nämlich heftige Begleiterscheinungen mit sich. So hat die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin mit starker Übelkeit und daraus resultierendem Gewichtsverlust zu kämpfen. Doch wie schlimm steht es um Yeliz' Gesundheitszustand tatsächlich? Jimi hat jetzt ein Update gegeben...

Im RTL-Interview sprach Jimi jetzt Klartext und erklärte, wie schlecht es seiner schwangeren Freundin tatsächlich geht. "Es gibt ja eine Schwangerschaftsübelkeit, die sehr stark ist – mit mehrmaligem Erbrechen täglich", schilderte der 29-Jährige die Symptome seiner Liebsten. Aus diesem Grund habe das Paar auch bereits um ärztliche Unterstützung gebeten. "Wir sind dann auch vor ein paar Tagen abends ins Krankenhaus gefahren, weil sie Infusionen und so weiter gebraucht hat."

Inzwischen habe Yeliz das Krankenhaus wieder verlassen. "Ihr geht es jetzt auf jeden Fall wieder besser", beruhigte Jimi die Fans. Und eins ist klar: Die Beschwerden schmälern die riesengroße Vorfreude der werdenden Eltern auf ihr Baby in keiner Weise.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

