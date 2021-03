Er hat die Nase voll! In der vergangenen Folge von Are You The One? kam es zu einem heftigen Zoff: Eigentlich betonte Kandidatin Jill Lange (20) in der Show immer wieder, dass sie ausschließlich Interesse an Sascha habe. Trotzdem flirtet sie nebenbei mit seinem Mitstreiter Maxi. Deswegen rastete Sascha völlig aus und beschimpfte seine TV-Mitbewohner als "Missgeburten". Bereut der blonde Hottie seinen Gefühlsausbruch im Nachhinein?

Gegenüber Promiflash erklärte Sascha nun, dass er seiner Meinung nach definitiv nicht überreagiert habe. "Ich habe mich lange genug verarschen lassen. Ich war von Anfang an nur bei Jill und bin nicht wie sie gesprungen – wie bei Super Mario – von Typ zu Typ", schilderte er die komplizierte Beziehung zu Jill. Dass Letztere stets den Körperkontakt zu Maxi suche, sei für den Cap-Träger "unterste Schublade" und habe nichts mit Loyalität zu tun.

"Ich habe mir einfach nur gedacht: Sascha, so was hast du nicht verdient", schilderte er im Gespräch mit Promiflash sein Empfinden. Bei Konkurrent Maxi entschuldigte er sich bereits kurz nach dem Eklat. Sascha sehe die Schuld einzig und allein bei Tattooliebhaberin Jill, deren Aktion er als "eiskalt" betitelte. Ob die Dreiecksbeziehung damit wirklich ein Ende hat, bleibt abzuwarten.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

