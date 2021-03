Ein Traum ist geplatzt. Vor knapp zwei Jahren eröffnete Eric Stehfest (31) in Gera das "Studio 31". Mit dem Café, das als Zufluchtsort für Jugendliche mit Drogen- und psychischen Problemen dienen sollte, wollte sich der ehemalige GZSZ-Darsteller neben der Schauspielerei ein zweites Standbein aufbauen. Ziel war es außerdem, die ganze Straße in ein Künstlerviertel zu verwandeln. Mit diesem Vorhaben ist es nun aus und vorbei: Eric musste das Café schließen.

"Das 'Studio 31' ist geschlossen. Im Moment beginnt ein Insolvenzverfahren rund um meine Firma", erklärte Eric sichtlich ernüchtert in einem Instagram-Video. Gegenüber Bild sagte er, dass die Stadt Gera dafür verantwortlich sei. Von Anfang an habe es Probleme gegeben. Eine Woche vor der Eröffnung soll die Hausverwaltung die Einrichtung ausgeräumt haben, die er vom Vorbesitzer übernehmen sollte. Knapp 130.000 Euro hat Eric investiert, sein Honorar für den Film "9 Tage wach". "Der Stadt hat missfallen, dass bei mir Straftäter und Junkies saßen", fährt er fort. "Für mich zählen der Wandel, der Fortschritt, die Veränderung. Im Kopf lebe ich schon oft in dieser neuen Welt. Das funktioniert aber oft nicht im Hier und Jetzt", ergänzte er diesbezüglich in seinem Instagram-Beitrag.

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb hingegen sagte, dass er die Schließung bedauere. Der Schauspieler soll sich nicht an die Vereinbarung gehalten haben, das Café als Anlaufpunkt für gemeinnützige Zwecke zu nutzen. "Wir lassen uns nicht unterkriegen. Es geht weiter", versprach Eric den Liebhabern des Cafés.

