Die Liebesinsel wird ordentlich aufgemischt! Bei Love Island haben sich inzwischen einige Pärchen zusammengefunden – während sich einige Islander deutlich näherkamen, scheint bei dem ein oder anderen Couple die Luft schon wieder raus zu sein. In der nächsten Folge müssen die Teilnehmer offenbar aber noch mal von vorne anfangen: Einige Kandidaten müssen aus der Villa ausziehen, dafür rücken allerdings vier heiße Singles nach!

Alex (28)

Der Profiboxer aus Hamburg hat bereits mit so manch prominenter Persönlichkeit zu tun gehabt – er trainierte beim Promiboxen bereits Stars wie Georgina Fleur (30) oder das Bachelor-Urgestein Paul Janke (39). Doch der Kampfsportler hat auch eine sanfte Seite: In der Villa möchte er die Mädels mit seiner höflichen und charmanten Art um den Verstand bringen. Der Beau hofft, eine sportliche und gepflegte Frau auf "Love Island" zu finden, bei der der Gesamteindruck stimmt – Alex ist nämlich schon seit vier Jahren Single, weil ihn lange keine Dame mehr so richtig begeistert hat. Allerdings könnte er sich durchaus vorstellen, die Richtige in dem Format zu finden, wie er Promiflash verrät: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es tatsächlich Couples gab, die jetzt auch verheiratet sind und ein Kind bekommen haben. Das wäre natürlich wunderschön."

Paco (25)

Der Fachangestellte für Bäderbetriebe hat sich vorgenommen, die Gruppe auf Trab zu halten. Spaß stehe bei ihm im Vordergrund, aber auch die Ernsthaftigkeit habe seinen Platz, wie der Hannoveraner betont. Nicht nur mit seinem Charme möchte er bei den Ladys punkten – auch seine Intelligenz zählt der Tattooliebhaber zu seinem Verführungsequipment. Bei der Partnerwahl achtet Paco auf das Gesamtpaket: Seine Traumfrau ist brünett, hat ein strahlendes Lächeln, ist selbstbewusst im Auftreten und sollte die attraktiven, weiblichen Attribute mitbringen. "Ich gehe mit der Intention rein, meine große Liebe zu finden. Das Liebesleben läuft momentan winkend an mir vorbei", scherzt der Muskelmann im Interview mit Promiflash.

Finn Emma (22)

Auch weibliche Neuzugänge werden in die Villa einziehen. Die Junior-Projektmanagerin und BWL-Studentin Finn Emma mag an sich selbst vor allem ihr Auftreten und ihr spezielles Aussehen – auch an einem Mann ist ihr das Auftreten und die Ausstrahlung besonders wichtig. Die Optik muss allerdings auch stimmen: Die Blondine steht auf große, sportlich gebaute, leicht gebräunte Hotties mit einem schönen Lächeln. Angst davor, einen Nachteil als Nachzüglerin zu haben, hat der Lockenkopf nicht. Schließlich könne sie so die Charaktere besser einschätzen – allerdings auch auf bereits vorhandene Pärchen-Konstellationen stoßen. "Deswegen gehe ich da offen und positiv ran und mache mir da keine negativen Gedanken", erzählt sie Promiflash.

Julia (28)

Julia hingegen findet es doch ein wenig schwieriger, als Neuzugang reinzukommen, wie sie Promiflash offenbart: "Ich bin natürlich schon etwas nervös, weil eine Granate hat ja nicht unbedingt eine einfache Position, sage ich mal." Trotzdem freut sich die Maklerbetreuerin auf ihre Zeit auf der Liebesinsel und hofft, dort die große Liebe zu finden – das ist nämlich ihr erklärtes Ziel im Leben. Auf Belanglosigkeiten hat sie allerdings überhaupt keine Lust. Die Stuttgarterin bringt ein gutes Gesamtpaket mit und möchte die anderen Islander mit ihrer selbstironischen und offenen Art von sich überzeugen. Weiter gehen als Küssen oder Kuscheln möchte sie allerdings eigentlich nicht – ob das auch so bleibt, wird sich zeigen.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / PARIS TSITSOS "Love Island"-Nachzügler Alex

RTLZWEI / PARIS TSITSOS "Love Island"-Nachzügler Paco

RTLZWEI / PARIS TSITSOS "Love Island"-Nachzüglerin Finn Emma

RTLZWEI / PARIS TSITSOS "Love Island"-Nachzüglerin Julia

RTLZWEI Jana Ina Zarrella und die "Love Island"-Kandidaten, März 2021

