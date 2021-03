Helen Flanagan (30) trifft die letzten Vorbereitungen vor der Geburt ihres Kindes. Im September des vergangenen Jahres machte die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin öffentlich, dass sie und ihr Verlobter Scott Sinclair zum dritten Mal Eltern werden. Bis sie Nachwuchs Nummer drei in den Armen halten können, wird es auch nicht mehr allzu lange dauern: Helen ist bereits in der 38. Schwangerschaftswoche angelangt. Dementsprechend bereitet sie sich nun auf die Entbindung und den Krankenhausaufenthalt vor – und hat bereits ihre Kliniktasche gepackt.

In ihrer Instagram-Story zeigt die Schauspielerin, was sie für sich und ihr Baby alles mit ins Krankenhaus nimmt. Dazu gehören unter anderem verschiedene Babyartikel, Kleidung, eine Decke und eine Reihe von Beauty-Produkten, um sich während der Wehen zu erfrischen. Als alles eingepackt ist, kommentiert Helen stolz: "Alles fertig für den Fall, dass wir schnell flüchten müssen." Am Ende hat offenbar jedoch nicht mehr alles in eine Tasche gepasst und eine zweite musste her.

Nach der Geburt ihres dritten Kindes ist die Babyplanung für Helen und Scott abgeschlossen. "Das ist definitiv mein letztes Baby, das versichere ich dir", erklärte Helen vor wenigen Monaten gegenüber der Moderatorin Lorraine Kelly (61) in deren Talkshow "Lorraine".

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan im März 2021

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Scott Sinclair und ihre Kinder

