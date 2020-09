Süße Neuigkeiten von Helen Flanagan (30)! Im Juni 2015 erblickte das erste Kind der Schauspielerin und ihrem Verlobten Scott Sinclair das Licht der Welt. Zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter verkündete sie die nächste Schwangerschaft – und brachte wenige Monate später erneut eine Tochter zur Welt. Doch damit nicht genug: Jetzt ist Helen wieder schwanger und erwartet ihr drittes Kind!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige eine Reihe von süßen Familienfotos mit ihrem Verlobten und den beiden Kindern, die jeweils ein Ultraschallfoto ihres Geschwisterchens in den Händen halten. "Unser drittes Baby kommt", schrieb Helen stolz darunter – und verriet auch gleich den ungefähren Entbindungstermin: Im März des kommenden Jahres soll es so weit sein. Aktuell müsste die "Coronation Street"-Darstellerin also etwa im vierten Monat ihrer Schwangerschaft sein. Tatsächlich hat sie sogar schon einen kleinen Babybauch: Auf einem Bild, auf dem ihr Liebster ihre Hand auf ihren Unterleib hält, ist bereits eine kleine Wölbung erkennbar.

Helens Fans sind von diesen Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen und hinterließen unter dem Beitrag zahlreiche Glückwünsche. Darunter reihten sich aber auch einige Promis. So schrieb beispielsweise Michelle Keegan (33): "Glückwunsch. Ich freue mich so für euch."

Helen Flanagan, Schauspielerin

Helen Flanagan und Scott Sinclair im September 2020

Helen Flanagan, Scott Sinclair und ihre gemeinsamen Kinder im September 2020

