Die TikTok-Bekanntheit Jasi (18) wurde mit gerade einmal 17 Jahren schwanger und brachte im August des vergangenen Jahres ihre Tochter Eleyna zur Welt. Die Nachricht ihrer Schwangerschaft war nicht nur für ihren Freund Kevin ein Schock – auch im Netz hagelte es negative Kommentare für die junge Mutter. Im Interview mit Promiflash sprach Jasi nun darüber, wie sehr sie unter dem Hass, der ihr damals entgegenschlug, wirklich gelitten hat.

Seitdem sie in der Öffentlichkeit steht, ist Jasi Kritik gewöhnt und kann damit auch umgehen, wie sie im Gespräch mit Promiflash erzählte. Kritik nimmt sie auch gerne an, doch was sie niemals nachvollziehen können wird, ist der Hass, den sie im Internet zu spüren bekam. "Mit der Schwangerschaft kamen dann so schlimme Hasskommentare, wie ich sie noch nie zuvor hatte", erinnerte sich die 18-Jährige. Das waren die ersten bösen Worte im Netz und die haben ihr sehr zugesetzt.

Aber letztendlich zieht Jasi selbst aus dieser Erfahrung ihre Stärken. "Ich bin durch solche Kommentare sogar selbstbewusster geworden", hielt der Webstar fest. Inzwischen weiß die Beauty, dass sie es niemals jedem Recht machen wird können. Außerdem sei ihr auch ihr Freund Kevin zu dieser Zeit eine große Stütze gewesen und habe ihr Mut gemacht.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrer Tochter Eleyna

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im August 2020

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 und ihr Freund Kevin

