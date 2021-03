Dass Schauspielerin Kelly Ripa (50) ein echter Familienmensch ist, hält sie für ihre Fans regelmäßig mit Bildern ihrer Liebsten fest. Nun überrascht sie mit einem Bild, auf dem ihre Fans fast doppelt sehen: Dasselbe strahlende Lächeln, der blonde Dutt, die geschwungenen Augenbrauen – die junge Dame zu ihrer Linken sieht der schönen Moderatorin wahnsinnig ähnlich: Es ist ihre Mutter Esther Ripa!

Viel schreibt Kelly nicht zu ihrem Bild, das sie auf Instagram mit ihren Fans teilt: "Mama 1980. Ich 2005." Wer jetzt mitgerechnet hat, merkt schnell, dass die Bilder der beiden blonden Schönheiten ungefähr im selben Alter aufgenommen wurden. Mutter Esther war 39, als das Bild entstand, Tochter Kelly war zur Zeit der Aufnahme 35 Jahre alt. Auch Kellys Fans entgeht die Ähnlichkeit nicht: "Zwillinge!" sind sich die Anhänger der Beauty einig. "Ich dachte immer, du siehst deinem Vater ähnlich, aber du kommst eher nach deiner Mutter! Ihr seid bemerkenswert hübsche Frauen!", schreibt ein Follower.

Die sympathische Mutter von drei Kindern, die in ihrer beliebten Talkshow "Live! With Kelly and Ryan" mit Co-Moderator Ryan Seacrest (46) regelmäßig das Publikum unterhält, hat ihre guten Gene definitiv von Mutter Esther geerbt. Wer aber denkt, die 50-Jährige sei wegen ihres guten Aussehens besonders eitel, den belehrt Kelly eines Besseren: Erst kürzlich zeigte sie im Netz ganz ungeniert ihren grauen Haaransatz.

Getty Images Kelly Ripa, US-amerikanische Moderatorin

Getty Images Moderatorin Kelly Ripa

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos im Juni 2019

