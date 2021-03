Hat The Masked Singer damit etwa auf die Teilnahme von Thomas Anders (58) hingedeutet? Seit einigen Wochen begeistert in der Kostüm-Gesangsshow die Schildkröte mit einer Hammer-Performance nach der anderen. Viele Zuschauer sind von Anfang an überzeugt, dabei die Stimme des Modern Talking-Sängers erkannt zu haben. Auch zu dem vorlauten Papagei, der der Schildkröte in den Indizienclips immer auf die Schippe nimmt, gibt es eine Fan-Theorie: Dieser soll angeblich Thomas' Ex-Bandkollege Dieter Bohlen (67) darstellen. Haben die "The Masked Singer"-Macher genau diese Theorie nun bestätigt?

Zu Beginn der vergangenen Show hatte sich der Stoffpapagei zwischen die Rateteam-Mitglieder geschummelt und mal wieder bewiesen, wie frech er sein kann. Der Stier – der sich später als Guildo Horn (58) entpuppte – fragte die Schildkröte daraufhin: "Soll ich ihn für dich tötensen?" Dieses Wortspiel war mit Sicherheit eine Anspielung auf Dieters Wohnort Tötensen. Aber auch Moderator Matthias Opdenhövel (50) heizte die Dieter-Papagei-Gerüchte noch einmal an. Er bezeichnete den Vogel-Sidekick wenig später als "Schnabeldieter".

Haben die Macher der Show damit einfach so weitere Hinweise auf Thomas geliefert? Oder soll durch die vielen Thomas-Anders-Tipps nur von der wahren Identität der Schildkröte abgelenkt werden? Immerhin ist "The Masked Singer" für deutlich kniffligere Indizien bekannt. Glaubt ihr, die "The Masked Singer"-Macher wollten mit den Dieter-Anspielungen eine falsche Fährte legen? Stimmt ab!

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Thomas Anders bei "Das Internationale Schlagerfest", 2017

