So einen heftigen Granaten-Angriff gab es in der deutschen Ausgabe von Love Island wohl noch nie. In der Folge vom Dienstag zogen mit Paco Hrb, Alex Born, Julia Wurzinger und Finn Emma gleich vier liebeshungrige Singles ein – und rissen die bestehenden Paare auseinander. Denn jeder von ihnen schnappte sich einfach einen Partner oder eine Partnerin! Im Promiflash-Interview verrieten die vier Nachrücker, wie weit ihre Angriffslust gehen könnte.

Für den 25-jährigen Paco gibt es in dem Format keine Regeln, wie er vorab gegenüber Promiflash betonte: "Wenn mir eine Frau gefällt, dann werde ich definitiv Attacke machen. Ich habe mir auch etwas dabei gedacht. Falls sie schon ein Couple hat, dann bringe ich dem für den Zeitraum etwas zu malen mit, dann kann er sich anders beschäftigen, so dass ich dann vollen Fokus auf die Damen haben werde." Gesagt, getan: Der Hannoveraner schnappte sich nach dem Einzug in die Villa Bianca Balintffy, die eigentlich mit Adriano Monaco ein Couple bildete. Granaten-Kollege Alex fährt eine ähnliche Strategie, allerdings mit einem Zusatz: Die Frau muss die richtigen Signale setzen – dann "würde ich schon nach vorn preschen", erklärte der Boxer.

Julia und Finn fahren hingegen einen sanfteren Kurs. "Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Aber ich bin natürlich schon etwas nervös, weil eine Granate hat ja nicht unbedingt eine leichte Position, sage ich mal", verriet Julia. Und Finn gab an, dass sie sich – bevor sie ein Couple "zerstört" – zunächst mit der jeweiligen Frau besprechen würde.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

"Love Island"-Kandidat Paco

"Love Island"-Nachzügler Alex

"Love Island"-Nachzüglerin Julia

