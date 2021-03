Bei Love Island wurden die Karten oder besser gesagt die Pärchen neu gemischt! Am Dienstagabend kam es für die Kandidaten der Frühlingsstaffel zum großen Schockmoment. Nachdem sich die Couples gerade aneinander gewöhnt hatten, zogen gleich vier neue Islander in die Villa ein – und damit nicht genug: Finn Emma, Julia, Alex und Paco schnappten sich auch gleich einen Partner und zerstörten damit alle bisherigen Couples!

Damit hatten die Ur-Islander nicht gerechnet: In einer Paarungszeremonie mit Jana Ina Zarrella (44) lernten sie ihre neuen Mitbewohner kennen – und die durften dann entscheiden, wer ab sofort ihr Partner sein sollte. Finn Emma schnappte sich ihren Namensvetter Fynn, Julia wählte den begeisterten Amadu. Paco entschied sich für Bianca: "Sie hat eine super Ausstrahlung, sie ist genau mein Geschmack, man sieht das Feuer in ihren Augen!" Doch die Wahl von Alex schockierte alle anderen wohl am meisten – der vegan lebende Profiboxer schnappte sich nämlich Nicole, die mit Dennis eigentlich schon ein Traumpaar war!

Die verbliebenen Solo-Kandidaten wurden dann sogar aus der Villa geschmissen – und mussten nebenan in der Casa Amor einziehen. Mit geschockten Gesichtern ließ Jana Ina sie zurück. Was sagt ihr zu den neuen Couples? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / PARIS TSITSOS Collage: Die "Love Island"-Neuzugänge Alex, Paco, Finn Emma und Julia

RTL II Bianca und Paco bei "Love Island" 2021

RTL II Die Casa Amor bei "Love Island" 2021

