Wie ist denn nun der Stand der Dinge? Seit Wochen hören die Spekulationen um Katie Price' (42) Liebesleben nicht auf. Das ehemalige Model und sein Freund Carl Woods sprechen immer wieder offen über Ehe und Kinder – doch bisher verkündeten die beiden weder ihre Hochzeit noch eine Schwangerschaft. Dafür gibt Katie den Gerüchten jetzt neuen Stoff: Sie betitelt Carl als ihren Ehemann in spe!

In ihrer Instagram-Story filmt die Britin ihren Partner – und schreibt dazu: "Mein Freund (bald Ehemann)." Bedeutet das also, dass der ehemalige Love Island-Kandidat bereits vor seiner Auserwählten auf die Knie gefallen ist und ihre Heirat kurz bevorsteht? Die Antworten auf diese Fragen bleibt die fünffache Mutter ihren Fans leider schuldig – bis auf diesen Teaser verrät sie nichts!

Dem Weg zum Altar steht zumindest nichts mehr im Weg – denn Katie ist mittlerweile offiziell geschieden! Bis Anfang März war die Reality-TV-Bekanntheit auf dem Papier noch mit ihrem Ex Kieran Hayler (33) verheiratet – und das, obwohl sie bereits seit vier Jahren getrennt sind. "Wir haben endlich die Scheidungspapiere unterschrieben. Ich bin so froh, dass ich jetzt von dieser Ehe befreit bin", freute sich Katie im Gespräch mit The Sun.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Januar 2021

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price, Februar 2017 in London

