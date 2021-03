Wird seine finanzielle Lage langsam mehr als kritisch? Es ist kein Geheimnis, dass Michael Wendler (48) schon seit einiger Zeit tief in den roten Zahlen steckt. So soll der ehemalige Popschlagerstar beim Finanzamt rund eine Millionen Euro Schulden haben. Dennoch führen der Sänger und seine Frau Laura (20) in ihrer Wahlheimat Florida ein wahres Luxusleben. Jetzt muss der Sänger den Gürtel offenbar doch etwas enger schnallen: Er soll sein Haus und auch eines seiner Motorräder verkauft haben.

Das berichtet nun Bild. Laut Informationen, die der Zeitung vorliegen, soll der Wendler das Anwesen, das er erst im vergangenen Jahr mit seiner Tochter Adeline Norberg erworben hatte, jetzt schon wieder verhökert haben. Rund 450.000 Euro soll der "Egal"-Interpret für das Eigenheim in Cape Coral von den neuen Besitzern Shannon Lyn und Marc J. erhalten haben. Dieses Domizil war ursprünglich als Zuhause für Michael und Laura gedacht – doch die Influencerin entschied sich um, weshalb das Paar momentan in einem anderen Haus zur Miete wohnt.

Der Ex-DSDS-Juror machte diese Immobilie also bereits zu Geld, nun möchte er auch ein Speedboot, das er erst im Juni 2020 erstanden hatte, sowie eine seiner Harley Davidsons veräußern. Beides würde dem Musiker rund 162.000 Euro einbringen. Zumindest die Harley soll er über einen Mittelsmann auch bereits erfolgreich verkauft haben. Aber warum diese Verkäufe? Braucht er so dringend Bares? Ja, das tut er offenbar, wie ein Bekannter gegenüber Bild sagte: "Michael steht das Wasser finanziell bis zum Hals", plauderte er aus.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Juni 2020

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass es beim Wendler finanziell jetzt anscheinend so schlecht aussieht? Nein, überhaupt nicht. Ja, das schockt mich total. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de