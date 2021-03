Am Montag findet der finale Showdown der zweiten Staffel der österreichischen The Masked Singer-Ausgabe statt! Von den neun teilnehmenden Kostümen sind mittlerweile nur noch drei übrig. Im Halbfinale wurden die Weintraube als Skifahrerin Lizz Görgel und der Frechdachs als Eurovision Song Contest-Dritter Cesár Sampson entlarvt. Für die beiden ist der Traum vom Sieg geplatzt – doch welcher der verbliebenen Konkurrenten wird das Rennen machen?

Im Finale stehen sich in wenigen Tagen die mysteriöse Donaunymphe, der süße Babyelefant und die freche Gelse gegenüber! Die Identität der Donaunymphe ist so geheimnisvoll wie ihr Kostüm. Das Team rund um Rainer Schönfelder ist nach wie vor ratlos. In der letzten Folge fielen Prominamen wie Larissa Marolt (28), AnNa (51) R. (Rosenstolz), Edita Malovcic oder Michelle (49). Bei der bunten Gelse wurden ebenfalls sehr bekannte Namen gedroppt. So wurden unter dem stechenden Kostüm bereits Conchita Wurst (32), Teddy Teclebrhan, Florian Silbereisen (39), Eric Papilaya, Stefano Bernardin oder Michael Ostrowski vermutet. Die Jury scheint ziemlich uneinig zu sein, was das Insekt betrifft.

Beim Babyelefanten sind Rainer, Elke und Sasa mindestens genauso ratlos wie bei den beiden anderen Kostümen. Eine Promidame, deren Name im Bezug auf den Grauhäuter immer wieder auftaucht, ist: Sandra Pires. Aber auch Rose May Alaba (26), Mathea (22) oder Anke Engelke (55) wurden schon hinter dem musikalischen Rüssel vermutet.

PULS 4/Willi Weber Die Donaunymphe von "Masked Singer Austria"

PULS 4/Willi Weber Die Gelse von "Masked Singer Austria"

PULS 4/Willi Weber Der Babyelefant von "Masked Singer Austria"

