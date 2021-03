Na, wer ist wohl dieser niedliche Knirps? Hier ein paar Eckdaten, die helfen könnten: 2014 startete die gebürtige Kölnerin gemeinsam mit einer guten Freundin einen eigenen Modeblog, der über die Jahre zu einem der beliebtesten Deutschlands heranwachsen sollte. Sie selbst ist dabei das Gesicht des Ganzen und versorgt auf Instagram inzwischen täglich über eine Million Follower mit hilfreichen Mode- und Beauty-Tipps. Ende 2018 trat die Schönheit mit ihrem Partner Dj Yeezy vor den Traualtar und konnte mit ihm gestern auf ihren 30. Geburtstag anstoßen. Um welchen Webstar handelt es sich wohl?

Richtig, Farina Opoku aka Novalanalove (30) feierte am Dienstag ihren runden Geburtstag – und teilte zu dem freudigen Anlass zwei süße Fotos aus Kindertagen auf Instagram. Während sie auf einem der Bilder als kleines Mädchen überglücklich in die Kamera strahlt, bricht sie auf dem zweiten auf dem Schoss ihres Vaters in Tränen aus. "Wie alles angefangen hat und wie es inzwischen läuft", scherzte das Geburtstagskind in einem Kommentar zu dem Post. "30 zu werden hat mir gezeigt, dass uns das Leben das zur Verfügung stellt, was wir auch annehmen wollen – und das ganz unabhängig vom eigenen Alter", schreibt sie.

Einen Tag nach ihrem großen Ehrentag präsentiert Farina in einer Story jetzt nicht nur ihre zahlreichen Blumensträuße, die ihr geschenkt wurden – sie erklärt auch, dass sie ihren Geburtstag aufgrund der aktuellen Lage nur im kleinen Rahmen gefeiert habe. Sie habe mit ihrem Mann gefrühstückt, sei zur Massage gegangen und wurde von ihm später mit einer Diamantenkette in Herzform überrascht. "Letztendlich war der Tag, so wie er war, perfekt. Wir haben das Beste draus gemacht", freut sie sich. Sie wolle ihren 30. dennoch zu einem späteren Zeitpunkt auch groß nachfeiern.

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im März 2021

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Opoku in Kindertagen mit ihrem Vater

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Opoku im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de