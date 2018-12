Novalanalove hat sich offenbar wirklich getraut – und ihrem Dj Yeezy das Jawort gegeben! Im November hatte der Musiker der Bloggerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, im Urlaub auf den Malediven einen Heiratsantrag gemacht. Erst vor wenigen Stunden brodelte dann die Gerüchteküche – denn im Netz waren Bilder aufgetaucht, die das Paar in Hochzeitsmontur vor einem Standesamt zeigen. Nun scheint die Influencerin ihr Eheglück tatsächlich zu bestätigen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Farina eine Reihe von Schnappschüssen und kurzen Clips, die die romantische News manifestieren dürften. Detailaufnahmen präsentieren die Fashionista in einem Kleid aus weißer Spitze, dazu schrieb sie: "Was ich heute so vorhatte!" Die darauffolgenden Bilder dürften auch den letzten Zweiflern den Wind aus den Segeln nehmen: Überglücklich posieren Farina und Yeezy Hand in Hand vor dem Gebäude, während sie von ihren Liebsten mit Rosenblüten beworfen werden.

Dass das Paar so schnell den Bund der Ehe eingehen würde, hätten wohl die wenigsten Bewunderer gedacht. Schließlich hatte Farina bei den Vorbereitungen für den großen Tag zuletzt noch einige Schwierigkeiten gehabt und war bei der Suche nach dem perfekten Brautkleid beinahe verzweifelt. Mit ihrer festlichen Robe hat sie nun aber eine gute Wahl getroffen.

Instagram / novalanalove Novalanalove und DJ Yeezy auf den Malediven

Instagram / novalanalove Farina Opoku, Dezember 2018

Instagram / novalanalove Farina Opoku und DJ Yeezy auf dem Standesamt

