Was war das bitte für eine Bachelor-Staffel? Mit dieser Frage blieben am vergangenen Mittwochabend wohl viele Zuschauer entweder völlig entsetzt oder hellauf begeistert auf der Couch zurück. In der letzten Folge der RTL-Kuppelshow legte Niko Griesert (30) noch einmal eine Hundertachtziggradwende hin: Die eigentliche Finalistin Stephie Stark (25) tauschte er kurzerhand gegen die vorher rausgeworfene Michèle de Roos aus – nur um sich dann am Ende doch für Mimi Gwozdz zu entscheiden. Kein Bachelor hat bisher wohl so einen Trümmerhaufen an Emotionen zurückgelassen wie Niko. Aber macht ihn das zum schlechtesten oder gar unterhaltsamsten Rosenkavalier in der Geschichte der Datingshow? Promiflash zeigt in einer Analyse, dass er eigentlich beides gleichzeitig sein könnte!

Darum ist Niko der mieseste Bachelor aller Zeiten!

Dass Niko seiner Rolle des charmanten, flirterprobten TV-Junggesellen nicht ganz gerecht wird, wurde schon zu Beginn der Staffel ziemlich schnell klar. Zu vielen Damen gab der Osnabrücker ein gutes Gefühl oder machte ihnen Hoffnungen bei Dates, nur um sie danach doch ziehen zu lassen. Den ersten Kuss mit Denise Hersing (25) bereute er beispielsweise schon in dem Moment, als sich ihre Lippen voneinander lösten – er habe doch eigentlich eine ganz andere Dame zuerst knutschen wollen. Niko merkte man durchgehend an, dass er in einem offenbar ziemlich schlecht ist: sich zu entscheiden! So hatte er am Ende seine komplette Top sechs einmal angeknabbert, ohne wirklich zu wissen, wen oder was er will – das ist übrigens ein neuer Bachelor-Kuss-Rekord.

Lowlight seiner inneren Zerrissenheit war aber definitiv dieser Moment: Erst schmiss er Michèle kurz vor dem Finale raus, nur um dann zu merken, dass er sie doch vermisst – und sie zurückholte, indem er eiskalt Stephie gegen sie austauschte. Diese fiese Meinungsänderung teilte der 30-Jährige der Blondine zwar niedergeschlagen, aber doch schulterzuckend in einem Hotelzimmer mit – vielleicht nicht gerade charmant, aber immerhin ehrlich. Dass er Michèle dann im Finale aber erneut einen Korb gab, dürfte ihn wohl in der Zuschauergunst endgültig ins Bodenlose stürzen lassen. Oder war eigentlich genau dieses Durcheinander das Gute an der diesjährigen Staffel?

Darum ist Niko der unterhaltsamste Bachelor aller Zeiten!

Betrachtet man das Geschehene nämlich aus der Entertainment-Sicht, hätte es für RTL doch wirklich nicht besser laufen können! Nicht nur, dass der Zuschauer zum ersten Mal nicht schon ab der Hälfte der Staffel insgeheim wusste, wer die letzte Rose bekommt, machte die Sendung erstmals nicht so vorhersehbar. Auch Nikos sarkastischer Umgang mit seiner offensichtlichen Fehlbesetzung sorgte bei den Fans doch für jede Menge Unterhaltung. Schließlich nannte er sich selbst ganz selbstironisch den "Katastrophen-Bachelor". Dass Michèle der Doppelrausschmiss sicherlich viele Nerven gekostet hat, ist klar – dennoch machte der ganze Plot das Bachelor-Finale so spannend wie noch nie zuvor in der Geschichte der Show.

Und so wie es aussieht, scheint die Story mit Mimi und der letzten Schnittblume noch lange nicht auserzählt zu sein. Die große Aussprache, die sonst stets direkt nach der letzten Entscheidung läuft, wurde in diesem Jahr um eine Woche nach hinten verschoben. Die Zuschauer sitzen also erstmals noch sieben Tage länger auf heißen Kohlen, ob der Bachelor und seine Auserwählte noch immer zusammen sind. Wie auch immer Nikos Rosengeschichte ausgeht und ob er im Nachgang nun mit Hate überschüttet wird oder nicht – RTL hätte sich Nikos Spießrutenlauf wohl wahrlich selbst nicht besser ausdenken können!

