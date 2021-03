Es wird tatsächlich passieren! Der Sänger Pietro Lombardi (28) outete sich bereits vor zwei Jahren als großer Fan der Kuppelshow Love Island. So veranstaltete er stets in den Werbepausen Livestreams im Netz, um die Geschehnisse in der Villa zu kommentieren – und das mit großem Erfolg, denn der Sender lud ihn nun sogar auf die Liebesinsel ein. Doch damit nicht genug: Pietro wird auch bei "Aftersun: Der Talk danach" zu Gast sein – und auf die Moderatorin Melissa (25) treffen!

Das bestätigte nun der Sender RTL2. Das Besondere daran: Die zwei haben sich mal gedatet! Obwohl nichts Ernstes aus ihrem Flirt entstand, kam es zu einem kleinen Internet-Zoff zwischen den beiden. Denn Melissa hatte in einigen TV-Formaten intime Details über ihre kurzzeitige Romanze mit Pietro offenbart – woraufhin Letzterem der Kragen platzte: "Melissa, es reicht doch. [...] Warum musst du das überall erzählen? Warum brüstest du dich so sehr damit?", ätzte der "Senorita"-Interpret auf Instagram gegen die Influencerin.

Als bekannt gegeben wurde, dass der Musiker nach Teneriffa fliegen wird, spekulierten bereits viele Fans darüber, dass er Melissa dort früher oder später begegnen würde. Dass sie sich aber nicht nur über den Weg laufen, sondern sogar einen gemeinsamen TV-Auftritt haben werden, könnte den ein oder anderen überraschen. Ob ihr Talk unangenehm wird, wird man direkt nach der heutigen Love Island-Folge herausfinden.

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Bachelorette 2020

RTLZWEI / Paris Tsitsos Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht, 2021

