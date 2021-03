Und wieder muss eine Kandidatin ihre Koffer packen! In der siebten Folge der aktuellen 16. Staffel von Germany's next Topmodel kämpfen noch 17 Kandidatinnen um den Einzug in die nächste Runde. Es gilt, sich beim Interviewtraining zu beweisen, beim Videoshooting schauspielerisch alles zu geben und zu guter Letzt beim Elimination-Catwalk selbstbewusst den Laufsteg zu rocken. Einer Teilnehmerin gelang das in Heidi Klums (47) Augen nicht gut genug – die Folge: Rauswurf!

Chanel Silberberg (20) konnte weder die Modelmama noch ihre beiden Gastjuroren Stefanie Giesinger (24) und Marcus Butler (29) von sich und ihren Leistungen überzeugen. Heidis Kritik: "Es ging um Personality und ich muss leider sagen, dass ich sie bei dir richtig vermisse." Die Folge: Die Jury-Chefin hat kein Foto für die 20-Jährige.

Trotzdem hat Heidi auch positive Worte für ihren nun ehemaligen Schützling: "Wenn man dich so sieht, denkt man schon: Wow, sie ist eine Mega-Erscheinung, sie ist bildhübsch." Bildhübsch ist natürlich auch Chanels Mitstreiterin Jasmine Jüttner, die mitten in der Folge wegen ihrer Lupus-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wird die Brünette erst einmal bleiben. Ob sie zur Show zurückkehrt und vor allem, wie es ihr geht, erfahren die Zuschauer erst in der nächsten Folge.

Anzeige

Instagram / chanel.gntm2021.official Chanel, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Model Chanel Silberberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de