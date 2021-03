Jessica Paszka (30) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Ende vergangenen Jahres verkündeten die einstige Bachelorette und ihr Liebster Johannes Haller (33) ihren Fans gleich zwei freudige Nachrichten: Neben ihrer Verlobung gaben sie auch bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Auch sonst lässt das Paar seine Follower gerne an seinem Privatleben teilhaben. Jetzt verrät Jessica sogar, wie viel sie in ihrer Schwangerschaft bisher zugenommen hat!

In ihrer Instagram-Story gibt die werdende Mutter nun private Einblicke: "Inzwischen wiege ich 82 Kilo. Das bedeutet, dass ich 24 Kilo zugelegt habe." Dafür seien zum Teil aber auch extreme Wassereinlagerungen verantwortlich. Dennoch fühle sich die 30-Jährige momentan nicht sehr wohl in ihrer Haut. "Morgens vor dem Spiegel denke ich manchmal: 'Wem gehört eigentlich dieses Pfannkuchengesicht?'", witzelt Jessica. Sie lache zwar darüber, aber eigentlich sei das Thema gar nicht so lustig.

Mit dem Nachwuchs der zwei Turteltauben scheint jedenfalls alles in Ordnung zu sein. Der gestrige Termin beim Frauenarzt sei problemlos verlaufen. Der Influencerin selbst gehe es momentan allerdings nicht so gut, denn sie leide unter starkem Eisenmangel und anhaltender Müdigkeit. "Aber dem Baby geht es gut und das ist die Hauptsache", zeigt sich die TV-Beauty dennoch positiv gestimmt.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

