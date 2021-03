Kommt Jessica Paszka (30) so langsam an ihre Grenzen? Die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) werden dieses Jahr zum ersten Mal Eltern. Doch für die Brünette ist die Schwangerschaft kein Zuckerschlecken. Immer wieder sprach die Pretty in Plüsch Siegerin von 2020 über verschiedene Beschwerden, mit denen sie zu kämpfen hat. Erst kürzlich berichtete die werdende Mutter über starkes Ziehen im Unterleib. Nun klagte Jessi erneut über körperliche Probleme.

"Ich habe oftmals so Kreislaufprobleme, dass ich gar nicht weiß, was man da tun kann. Von der einen zur anderen Sekunde kann ich mich so mies fühlen, das ist echt nicht zu beschreiben", berichtete die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Gestern habe ihr nächster Frauenarztbesuch angestanden, bei dem geprüft werden sollte, ob alles normal ist. Bisher hat sich die TV-Beauty noch nicht gemeldet, dafür gab Johannes aber nach dem Termin ein Update und berichtete stolz: "Es ist alles super. Unser Kind wiegt etwas über zwei Kilogramm."

Für den 33-Jährigen sei es ein krasses Gefühl, sein Kind sehen und spüren zu können. "Wir haben heute ein unglaubliches 4D-Bild bekommen und ich bin mir sicher, dass unser Kind sehr viel Ähnlichkeit mit der Mutter haben wird", erzählte Johannes überglücklich. Momentan sitze das Baby noch aufrecht in Jessis Bauch und müsse sich noch drehen. Da die TV-Bekanntheit jedoch erst in der 31. Schwangerschaftswoche ist, bleibt dafür noch genug Zeit.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Februar 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de